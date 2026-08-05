Кадровая перезагрузка: Южная Осетия объявила охоту за будущими лидерами республики

В Южной Осетии начался первый республиканский конкурс по формированию кадрового резерва «Команда будущего». Лучшие участники смогут пройти обучение в «Сенеже» и получить шанс занять руководящие должности в органах власти и государственных компаниях. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе платформы «Россия – страна возможностей».

Официальный старт проекту дали 5 августа. Инициатором конкурса выступил исполняющий обязанности президента республики Марат Камболов, а реализуется программа при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этот же день в Цхинвале представили условия участия, этапы отбора и график проведения.

Подать заявку можно с 5 по 25 августа. Уже в начале сентября определят финалистов, а 10 сентября состоится очный финал, по итогам которого назовут победителей. Лучших конкурсантов пригласят на интенсивную образовательную программу по государственному управлению в мастерской управления «Сенеж». Кроме того, они смогут претендовать на назначения в министерства, ведомства и государственные компании республики, где будут участвовать в реализации проектов развития страны.

В Южной Осетии стартовал конкурс управленцев «Команда будущего». Видео © Предоставлено Life.ru

«Сегодня мы запускаем первый кадровый конкурс в Южной Осетии. Мы начинаем формировать новую команду профессионалов, которым предстоит работать на всех уровнях государственной власти. Нам нужны не просто исполнители. Нам нужны люди, готовые брать на себя ответственность, принимать решения и добиваться результатов. Мы приглашаем к участию всех, кому небезразлична судьба нашей республики. В первую очередь жителей и выходцев из Осетии, живущих за ее пределами. Честную и прозрачную систему отбора в конкурсе обеспечит наблюдательный совет, в который войдут известные в республике люди. Если у вас есть желание вложить свои знания и опыт в развитие родной земли — мы ждём вас», — сказал исполняющий обязанности Президента Республики Марат Камболов.

Конкурс построен на основе методик российского проекта «Лидеры России». Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что за годы работы через этот конкурс прошли более миллиона управленцев, а многие победители впоследствии заняли посты губернаторов, министров и руководителей крупных государственных компаний.

Участвовать в отборе могут кандидаты от 18 до 55 лет, имеющие не менее двух лет управленческого опыта. Им предстоит пройти анкетирование, дистанционное тестирование и очные оценочные испытания. После завершения конкурса каждый участник получит развёрнутую оценку своих компетенций, рекомендации по развитию и анализ сильных сторон.

Ранее Камболов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что республика сохраняет курс на тесное взаимодействие с Россией. По его словам, жители Южной Осетии ориентируются на РФ, а все ключевые события и важные решения внимательно обсуждаются внутри республики. Камболов подчеркнул, что российское направление остаётся для страны приоритетным.