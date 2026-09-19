Путин поздравил Камболова с избранием президентом Южной Осетии
Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Соловьёва
Президент России Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии. Поздравительная телеграмма опубликована Кремлём 19 сентября.
Российский лидер отметил результат Камболова на выборах и связал его с уровнем поддержки со стороны жителей республики.
«Столь убедительная победа на выборах подтвердила высокую степень доверия к Вам со стороны югоосетинских граждан», — говорится в поздравлении.
Путин также назвал отношения Москвы и Цхинвала дружественными и союзническими. Он выразил уверенность, что работа Камболова во главе республики будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей и укреплению региональной безопасности и стабильности.
Досрочные выборы президента Южной Осетии прошли 18 сентября. На пост главы республики претендовали четыре кандидата: исполняющий обязанности президента Марат Камболов, Зураб Кокоев, Мурат Валиев и Казбек Кодоев. Итоговая явка после закрытия участков составила 73,2%.
По данным ЦИК Южной Осетии на 14:00 19 сентября, после обработки 99% протоколов Камболов лидировал, набирая 85,12% голосов
61-летний Камболов временно исполнял полномочия президента Южной Осетии с 23 июня 2026 года. До этого он возглавлял правительство республики. На посту главы государства он сменил Алана Гаглоева.
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