Путин поздравил Камболова с избранием президентом Южной Осетии

Президент России Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии. Поздравительная телеграмма опубликована Кремлём 19 сентября.

Российский лидер отметил результат Камболова на выборах и связал его с уровнем поддержки со стороны жителей республики.

«Столь убедительная победа на выборах подтвердила высокую степень доверия к Вам со стороны югоосетинских граждан», — говорится в поздравлении.

Путин также назвал отношения Москвы и Цхинвала дружественными и союзническими. Он выразил уверенность, что работа Камболова во главе республики будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей и укреплению региональной безопасности и стабильности.

Досрочные выборы президента Южной Осетии прошли 18 сентября. На пост главы республики претендовали четыре кандидата: исполняющий обязанности президента Марат Камболов, Зураб Кокоев, Мурат Валиев и Казбек Кодоев. Итоговая явка после закрытия участков составила 73,2%.

По данным ЦИК Южной Осетии на 14:00 19 сентября, после обработки 99% протоколов Камболов лидировал, набирая 85,12% голосов

61-летний Камболов временно исполнял полномочия президента Южной Осетии с 23 июня 2026 года. До этого он возглавлял правительство республики. На посту главы государства он сменил Алана Гаглоева.