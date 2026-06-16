«Должен быть лучше»: Путин на встрече с Меняйло оценил перспективы урожая в Северной Осетии
Путин: Урожай зерна в Северной Осетии в 2026-м должен быть лучше прошлогоднего
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На встрече в Кремле президент России Владимир Путин и глава Северной Осетии Сергей Меняйло обсудили состояние сельскохозяйственных работ в республике. В ответ на вопрос главы государства о ходе работ, Меняйло рассказал о небольших задержках посевной, вызванных дождливой погодой, но подчеркнул, что серьёзных проблем нет, и планы были успешно скорректированы.
Он также сообщил, что если в прошлом году было собрано 560 тысяч тонн зерна, то в этом году ожидается как минимум такой же, а возможно, и лучший урожай. Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что урожай зерна в Северной Осетии в этом году будет лучше, чем в предыдущем.
«Владимир Владимирович, постараемся», — пообещал глава Северной Осетии.
Меняйло также проинформировал президента о ходе поисков пропавших военнослужащих в зоне СВО. Он уточнил, что основное внимание уделяется бойцам из 58-й армии, из которых уже обнаружено 184 человека. Меняйло также отметил, что для обеспечения безопасности в поисковых группах задействованы волонтёры, а координация осуществляется напрямую с командирами частей и армий, подчеркнув социальную важность этой работы.
Ранее сообщалось, что к середине мая 2026 года поставки российской пшеницы и зерновых на Ближний Восток достигли исторического максимума. Наибольший рост закупок показали Турция, Израиль и Ирак.
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