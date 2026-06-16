«Должен быть лучше»: Путин на встрече с Меняйло оценил перспективы урожая в Северной Осетии

На встрече в Кремле президент России Владимир Путин и глава Северной Осетии Сергей Меняйло обсудили состояние сельскохозяйственных работ в республике. В ответ на вопрос главы государства о ходе работ, Меняйло рассказал о небольших задержках посевной, вызванных дождливой погодой, но подчеркнул, что серьёзных проблем нет, и планы были успешно скорректированы.

Он также сообщил, что если в прошлом году было собрано 560 тысяч тонн зерна, то в этом году ожидается как минимум такой же, а возможно, и лучший урожай. Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что урожай зерна в Северной Осетии в этом году будет лучше, чем в предыдущем.

«Владимир Владимирович, постараемся», — пообещал глава Северной Осетии.

Меняйло также проинформировал президента о ходе поисков пропавших военнослужащих в зоне СВО. Он уточнил, что основное внимание уделяется бойцам из 58-й армии, из которых уже обнаружено 184 человека. Меняйло также отметил, что для обеспечения безопасности в поисковых группах задействованы волонтёры, а координация осуществляется напрямую с командирами частей и армий, подчеркнув социальную важность этой работы.

Ранее сообщалось, что к середине мая 2026 года поставки российской пшеницы и зерновых на Ближний Восток достигли исторического максимума. Наибольший рост закупок показали Турция, Израиль и Ирак.