Цена на черешню в российских магазинах снизилась на 24%

С началом сбора первого отечественного урожая ягод стоимость черешни на прилавках российских торговых сетей заметно снизилась. Как рассказал РИА «Новости» председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, за последние две недели цена на эту ягоду сократилась на 24% — с 800 рублей за килограмм в конце мая до 610 рублей в начале июня.

По словам эксперта, черешня относится к сезонным продуктам, и её цена традиционно идёт вниз, когда начинается уборка урожая в южных регионах страны. В этом году из-за более холодной весны сбор ягод сместился ближе к июню.

В зависимости от формата магазина покупателям доступны от одного до четырёх видов черешни — российской, а также привезённой из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Сети наращивают сотрудничество с отечественными производителями, чтобы по мере развития сезона предлагать широкий ассортимент ягод по доступным ценам.

Спрос на ягоды в России устойчиво растёт уже несколько лет. По оценкам торговых сетей, он увеличивается примерно на 8–12% ежегодно в натуральном выражении. Основной движущей силой эксперты называют тренд на здоровый образ жизни: покупатели всё чаще включают ягоды в повседневный рацион как натуральный источник витаминов.

Ранее учёные выяснили, что черника способна влиять на уровень сахара в крови в сторону его понижения, так как имеет в составе антоцианы. Особенно хороша ягода для пациентов с диабетом 2-го типа.