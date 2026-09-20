Рашид Темрезов вновь избран главой Карачаево-Черкесии. Его кандидатуру поддержали все 48 депутатов Народного собрания республики, присутствовавших на сессии 20 сентября.

«Главой КЧР избран Темрезов Рашид Бориспиевич», — объявил председатель регионального парламента Александр Иванов по итогам открытого голосования.

На пост главы республики претендовали три кандидата. Помимо Темрезова от «Единой России», в голосовании участвовали депутат Народного собрания Александр Чайка от ЛДПР и Крым Шнахов от «Справедливой России». Кандидатуры были внесены в парламент президентом России по представлению политических партий.

Темрезов руководит Карачаево-Черкесией с 2011 года. В феврале того года Дмитрий Медведев назначил его временно исполняющим обязанности главы республики, после чего региональный парламент наделил Темрезова полномочиями руководителя КЧР.

В 2016 году Владимир Путин вновь назначил его врио главы региона, а затем депутаты Народного собрания избрали Темрезова на новый срок. В сентябре 2021 года парламент республики снова поддержал его кандидатуру.

В Карачаево-Черкесии главу региона выбирают депутаты Народного собрания, а не жители на прямом голосовании. Президент России вносит в региональный парламент три кандидатуры, после чего парламентарии определяют руководителя республики голосованием.

По такой же схеме в России главы регионов избираются ещё в нескольких субъектах. В большинстве же регионов губернаторов и руководителей республик выбирают жители прямым голосованием. В единый день голосования 20 сентября завершаются сразу несколько губернаторских кампаний, проходивших параллельно с выборами депутатов Госдумы девятого созыва.

Ранее сообщалось, что главы ряда регионов России проголосовали на выборах в Госдуму в первые часы. Это Роман Бусаргин (Саратовская область), Алексей Текслер (Челябинская), Василий Орлов (Амурская) и Айсен Николаев (Якутия).