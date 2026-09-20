Ховалыг набирает почти 96% голосов на выборах главы Тувы по первым протоколам

Действующий глава Тувы Владислав Ховалыг набирает 95,77% голосов на выборах руководителя республики после обработки 2,6% протоколов. Такие предварительные данные приводит ЦИК России.

Кандидат от «Новых людей» Артыш Иргит получает 2,5% голосов. Представитель КПРФ Лодой-Дамба Куулар набирает 0,83%.

У кандидата от ЛДПР Егора Чистякова на этом этапе подсчёта 0,49%, у представителя «Справедливой России» Азиата Чанзана — 0,41%.

Ховалыг участвует в выборах от «Единой России». Всего за пост главы Тувы борются пять зарегистрированных кандидатов. Подсчёт голосов продолжается, поэтому данные будут меняться по мере обработки протоколов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Ховалыг перед выборами включил действующего сенатора Людмилу Нарусову в список кандидатов в Совет Федерации.