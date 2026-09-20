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Опубликовано 20 сентября, 14:06

Ховалыг набирает почти 96% голосов на выборах главы Тувы по первым протоколам

Владислав Ховалыг. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Владислав Ховалыг. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Действующий глава Тувы Владислав Ховалыг набирает 95,77% голосов на выборах руководителя республики после обработки 2,6% протоколов. Такие предварительные данные приводит ЦИК России.

Кандидат от «Новых людей» Артыш Иргит получает 2,5% голосов. Представитель КПРФ Лодой-Дамба Куулар набирает 0,83%.

У кандидата от ЛДПР Егора Чистякова на этом этапе подсчёта 0,49%, у представителя «Справедливой России» Азиата Чанзана — 0,41%.

Ховалыг участвует в выборах от «Единой России». Всего за пост главы Тувы борются пять зарегистрированных кандидатов. Подсчёт голосов продолжается, поэтому данные будут меняться по мере обработки протоколов.

Явка на нынешних выборах в Госдуму превысила итоговый показатель 2021 года
Явка на нынешних выборах в Госдуму превысила итоговый показатель 2021 года

Ранее Life.ru рассказывал, что Ховалыг перед выборами включил действующего сенатора Людмилу Нарусову в список кандидатов в Совет Федерации.

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Наталья Демьянова
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