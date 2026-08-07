Ховалыг включил Нарусову в список кандидатов в Совфед от Тувы

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг подал в избирком пакет документов для участия в губернаторских выборах. В списке претендентов на кресло в Совете Федерации от региона значится нынешний сенатор Людмила Нарусова, сообщили ТАСС в республиканской избирательной комиссии.

Помимо вдовы Анатолия Собчака, в так называемую «губернаторскую тройку» вошли участник специальной военной операции Сурен Бады и омбудсмен Александр Адыгбай.

Прямые выборы высшего должностного лица республики назначены на 20 сентября. На этот пост претендуют пять человек, выдвинутых политическими объединениями.

Конкуренцию Владиславу Ховалыгу («Единая Россия») составят Артыш Иргит («Новые люди»), Лодой-Дамба Куулар (КПРФ), Азиат Чанзан («Справедливая Россия») и Егор Чистяков (ЛДПР).

Подобная процедура формирования сенаторского корпуса обязательна по закону: каждый кандидат в губернаторы при регистрации предлагает трёх человек, один из которых в случае победы отправится в Совет Федерации.

Нынешний глава Тувы руководит субъектом с 2021 года. Тогда он одержал победу на выборах, сменив на посту Шолбана Кара-оола.

Полномочия губернатора длятся пять лет. Голосование определит, сохранит ли действующая команда контроль над исполнительной властью в регионе.