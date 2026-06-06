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6 июня, 17:22

Путин встретился с Нарусовой в преддверии 90-летия со дня рождения Собчака

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин встретился с вдовой первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, сенатором Людмилой Нарусовой, чтобы обсудить подготовку к 90-летию со дня рождения политика. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Встреча состоялась в субботу. 10 августа 2027 года исполняется 90 лет со дня рождения Анатолия Собчака.

«Владимир Путин обсудил с Нарусовой различные вопросы, связанные с формированием оргкомитета по проведению празднования в честь этой знаменательной даты и другие сопутствующие вопросы», — рассказал Песков.

Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку
Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку

Собчак был мэром Петербурга с 1991 по 1996 год. В те времена Владимир Путин как раз работал под его руководством. В июне 2006 года Путин открыл памятник своему бывшему руководителю на Васильевском острове.

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