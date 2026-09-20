Старейшая жительница России Яха Хашагова проголосовала на выборах в Чечне

Старейшая жительница России Яха Хашагова в возрасте 121 года проголосовала на дому в Грозном. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Чечни.

Представители избирательной комиссии приехали к долгожительнице вместе с медиками. После голосования врачи осмотрели Хашагову, которая недавно отметила день рождения, и поздравили её с Днём чеченской женщины.

«Долгожительница чувствует себя хорошо. Врачи регулярно наблюдают за состоянием её здоровья», — рассказали в региональном Минздраве.

Хашагова родилась 10 сентября 1905 года и сейчас живёт в Грозном. У неё шестеро детей, 20 внуков и 48 правнуков.

Голосование в Чечне проходит с 18 по 20 сентября. Жители республики выбирают главу региона, депутатов Госдумы, парламента Чечни и представительных органов муниципалитетов. По итогам первых двух дней явка на выборах в Чечне достигла 85,24%. К вечеру 19 сентября свои голоса отдали 748 640 избирателей.

Ранее Life.ru рассказывал о 100-летней труженице тыла Антонине Тереховой, которая лично пришла на избирательный участок в Магадане. Несмотря на возраст, долгожительница решила голосовать не на дому и после получения бюллетеня призвала жителей региона также принять участие в выборах.