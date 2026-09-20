100-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах в ЛНР

Столетний участник Великой Отечественной войны Виктор Назаров проголосовал на выборах депутатов Государственной думы в Славяносербском округе ЛНР. Избирательную процедуру для него организовали на дому.

Самостоятельно прийти на участок почётный гражданин округа не смог из-за возраста и состояния здоровья. Члены участковой комиссии приехали к ветерану и привезли необходимые документы и бюллетени.

Виктору Назарову исполнилось 100 лет 20 мая 2026 года. Звание почётного гражданина Славяносербского муниципального округа ему присвоили в апреле 2025-го. На момент начала Великой Отечественной войны Назарову было 15 лет. Он пережил оккупацию, после чего его угнали на принудительные работы в Польшу.

На фронт Виктор Николаевич отправился в январе 1945 года. В составе 1074-го стрелкового полка он участвовал в оборонительных и наступательных боях. Примерно в 200 километрах от Берлина военнослужащий получил ранение.

Глава Славяносербского округа Сергей Крамаренко назвал каждого фронтовика примером мужества, стойкости и верности Родине. Он подчеркнул, что в дни, когда ЛНР впервые участвует в выборах депутатов Госдумы, голос ветеранов имеет особое значение.

Ранее в ДНР на выборах проголосовала 100-летняя жительница Донецка Мария Слута. Во время Великой Отечественной войны она участвовала в восстановлении Южно-Донецкой железной дороги под обстрелами, а после Победы вместе с мужем помогала возрождать разрушенный Донецк.