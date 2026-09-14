100-летняя жительница Донецка проголосовала на выборах в Госдуму

Жительница Донецка Мария Слута, отметившая 100-летний юбилей, приняла участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Государственной думы России. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

Мария Федосеевна живёт в Кировском районе Донецка. Несмотря на вековой возраст, она решила воспользоваться своим избирательным правом и проголосовала досрочно.

У долгожительницы необычная биография. Слута родилась в селе Осипенко Запорожской области. В 1943 году, ещё во время Великой Отечественной войны, она участвовала в восстановлении Южно-Донецкой железной дороги, причём работы проходили под обстрелами немецких войск.

После окончания войны Мария вместе с мужем приехала восстанавливать Донецк, серьёзно пострадавший в годы боевых действий.

В 2026 году жители ДНР впервые участвуют в выборах депутатов Государственной думы в рамках российской избирательной системы. ЦИК России ранее постановил провести выборы депутатов Госдумы девятого созыва в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Из-за действующего военного положения для этих территорий предусмотрен особый порядок голосования. В ДНР досрочный этап проходит с участием выездных избирательных комиссий и продлится до 17 сентября. Основные дни голосования по всей стране назначены на 18, 19 и 20 сентября.

Для избирателей в ДНР предусмотрены два бюллетеня — по федеральному партийному списку и по одномандатному округу.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как пройдут выборы в Госдуму в 2026 году, кто в них участвует и что изменилось в этой кампании. В частности, в новый созыв изберут 450 депутатов: половину — по партийным спискам, ещё половину — по одномандатным округам.