Старейшая россиянка Яха Хашагова отметила 121-й день рождения

Старейшая жительница России Яха Хашагова отметила 121-й день рождения. По данным Минздрава РФ, долгожительница чувствует себя нормально, а врачи в Чечне продолжают следить за её состоянием.

«Она чувствует себя нормально, медики Чеченской Республики следят за её здоровьем», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Хашагова родилась 10 сентября 1905 года в селе Алхазурово Урус-Мартановского района. Эта дата указана в копии паспорта, которая хранится в её выплатном деле в Социальном фонде. Сейчас долгожительница живёт в Грозном. У неё шестеро детей, 20 внуков и 48 правнуков.

Долголетие встречалось и в семье Хашаговой. По данным Соцфонда, её мать прожила 116 лет. Сама Яха большую часть жизни работала в сельском хозяйстве.

Ранее Life.ru рассказывал о госпитализации Яхи Хашаговой после падения. В августе 2026 года долгожительница повредила руку у себя дома. После осмотра врачи оценивали её состояние как стабильное, а за здоровьем женщины продолжали наблюдать медики.