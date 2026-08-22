Старейшую жительницу России госпитализировали с переломом

Самую пожилую жительницу России увезли в больницу с переломом руки. Как сообщает SHOT, 120-летняя Яха Хашагова из Чечни упала у себя дома.

Долгожительница живёт в Грозном. Травму она получила случайно 19 августа. Сейчас женщина находится под присмотром медиков. Рядом с ней постоянно дежурят родные. У Яхи шестеро детей, 20 внуков и 48 правнуков.

Хашагова родилась в селе Алхазурово Урус-Мартановского района. На её долю выпали и царская эпоха, и советские годы. Возраст женщины подтверждён документами: в паспорте указана дата рождения — 10 сентября 1905 года. Почти всю жизнь она проработала животноводом и оставила труд лишь в 1987 году. Мужа Яха потеряла в 1974 году, детей поднимала одна.

Хашагову считают старейшим жителем страны, но она может претендовать и на звание самого пожилого человека в мире. Совсем скоро ей исполнится 121 год.

Незадолго до этого 107-й день рождения отметила старейшая жительница Кемерова Ирина Петровна Ахмадиева. Она родилась в Чувашской АССР и с ранних лет знала, что такое тяжёлый сельский труд. В годы Великой Отечественной войны работала в колхозе и на лесозаготовках, за что позже получила медаль «За доблестный труд». Первый муж женщины погиб на фронте, второй, тоже фронтовик, рано ушёл из жизни, и большую семью ей пришлось растить самой. У долгожительницы девять внуков и 14 правнуков.