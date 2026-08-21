Пережила две войны и ковид: старейший человек планеты встретила 117-летие

Британка Этель Катерхэм, признанная старейшим человеком планеты, отметила 117-й день рождения в доме престарелых в графстве Суррей. Guinness World Records подтвердил, что она стала первой жительницей Великобритании, дожившей до такого возраста.

Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир. Статус старейшего человека в мире она получила в 2025 году после смерти бразильской монахини Ины Канабарро Лукас.

По данным LongeviQuest, её 117-летие стало историческим рубежом не только для Британии, но и для мировой статистики долголетия. Исследователи отмечают, что Катерхэм входит в число немногих людей в истории, чей подтверждённый возраст достиг 117 лет.

В юности британка работала няней в Индии, позже жила с мужем-военным в Гибралтаре и Гонконге, а затем вернулась на родину. В 2020 году, когда ей было 110 лет, она перенесла коронавирус.

Секрет долголетия Катерхэм раньше описывала просто: принимать жизнь такой, какая она есть, и не упускать новые возможности. В прошлом году долгожительницу навещал король Карл III.

Ранее Life.ru рассказывал, что Этель Катерхэм в 2025 году отметила 116-летие в статусе старейшей жительницы Земли. Тогда сообщалось, что она живёт в Суррее, избегает общения с прессой и проводит праздники в кругу близких.