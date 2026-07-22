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22 июля, 09:59

Одиночество опаснее курения: Онколог раскрыл «социальный» секрет долгой жизни

Онколог Эмануэль назвал общение с другими людьми залогом долголетия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Главным условием долгой жизни онколог Иезекииль Эмануэль считает активное общение с другими людьми. Об этом врач рассказал в интервью Fox News

Эмануэль сослался на крупное исследование, в котором участвовали три миллиона человек. Его результаты показали, что долгое одиночество вредит организму так же сильно, как пятнадцать выкуренных за день сигарет.

«У одиноких людей, у которых нет друзей или которые редко с ними встречаются, риск умереть в ближайшие несколько лет гораздо выше», — отметил он.

Второе правило, по мнению специалиста, — держаться подальше от занятий с явной опасностью для жизни. Среди таких он упомянул восхождение на Эверест, прыжки в стиле бейсджампинг, а также курение и вейпинг.

Врач также посоветовал постоянно тренировать ум, осваивая что-то новое. По его словам, продлить жизнь и уберечься от болезней помогают отказ от избытка сладкого и переработанной пищи, умеренные тренировки и качественный сон.

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Ранее ВОЗ обнародовала рекомендации по эффективной профилактике рака. Она базируется на трёх принципах: отказ от табака, исключение алкоголя и поддержание сбалансированного питания.

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Вероника Бакумченко
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