Онищенко назвал срок здоровой жизни россиян

Период здоровой жизни россиян, когда человек сохраняет активность, продолжает трудиться и остаётся востребованным в обществе, составляет около 60 лет. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в Москве.

«Кроме общей продолжительности жизни, сегодня правительством, вот в том плане, о котором я вам говорил, ставится задача, чтобы кроме продолжительности жизни ещё здоровой чтобы жизнь была. Такой жизни у нас с вами сегодня около 60 лет. То есть, когда человек активен, когда он работает, когда он, так сказать, социально востребован», — сказал он.

Онищенко добавил, что средняя продолжительность жизни в мире составляет около 70 лет. В России, по данным прошлого года, этот показатель достиг 74 лет, а одной из ближайших целей является его увеличение до 78 лет.

Ранее Онищенко назвал болезни, которые стремительно молодеют. Так, например, диабет второго типа стал чазе встречаться у людей младше 40 лет.