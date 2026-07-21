Эффект «отложенной жизни»: Психолог высказался против повышения возраста молодёжи

Повышение возраста молодёжи до 40 лет может ослабить давление, но растянуть тревогу. Об этом 360.ru заявил клинический психолог Антон Коровин.

Эксперт предупредил об «эффекте отложенной жизни»: когда границы молодости стираются, исчезает чёткий ориентир, когда нужно взрослеть.

«Если границы молодости размыты, может исчезать чёткий ориентир, когда надо становиться взрослым — в 40, 45? Это состояние может характеризоваться неопределённостью, что часто провоцирует состояние тревоги», — указал он.

Коровин комментировал идею академика Геннадия Онищенко. По его мнению, возрастная классификация — мощный символический инструмент. Если у человека есть ресурсы и здоровье, она даёт психологическое разрешение на перемены и снижает стресс, а это напрямую улучшает ментальное здоровье.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал поднять в России возраст молодёжи до 40 лет. По его словам, это отразит реальные изменения, которые мы наблюдаем в образе жизни россиян. Люди дольше сохраняют ясность ума и работоспособность.