В ГД заявили, что повышение возраста молодёжи до 40 лет расширит круг льготников

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб высказалась за пересмотр возрастного ценза для категории «молодёжь». Она поддержала инициативу академика РАН Геннадия Онищенко, предложившего поднять планку до 40 лет.

Парламентарий в интервью NEWS.ru напомнила, что такой подход уже закреплён в мировых практиках и рекомендациях ВОЗ. Современные медицинские препараты, диагностические инструменты и исследования показывают: человек сохраняет активность и трудоспособность значительно дольше, чем раньше.

В связи с этим она предлагает расширить меры соцподдержки, которые сегодня действуют до 35 лет, и продлить их ещё на пять лет. То же самое касается определения молодой семьи — им предлагают считать ячейку, где одному из супругов или обоим не исполнилось 40.

Изменения, по мнению Бессараб, назрели и на бытовом уровне. Если в прошлом веке 22-летнего мужчину уже воспринимали как окончательно взрослого человека, то сейчас ровесников называют юношами — психологический порог зрелости заметно сдвинулся.

Напомним, ранее Геннадий Онищенко предложил официально относить к молодёжи граждан до 40 лет. По его словам, люди дольше остаются трудоспособными, сохраняют ясность мышления и физическую активность, а после 65 лет многие способны продолжать карьеру, одновременно получая пенсию.