Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает оптимальным возраст молодёжи до 35 лет, но подчеркнула, что дискуссия по этому вопросу открыта. Об этом она заявила на встрече с участниками проекта «Поезд Памяти».

По словам председателя верхней палаты парламента, не стоит снижать установленный порог. Она отметила, что до 35 лет, а лучше раньше, молодые люди должны успеть создать семью, родить минимум троих детей и состояться в профессии.

«Поэтому давайте пока не будем нарушать то, что работает, но дискуссию можно вести» — добавила Матвиенко.

Она также предложила молодым людям самим определить, до какого возраста они хотят считаться молодыми, и пообещала, что при проведении серьёзного социологического опроса их мнение будет учтено.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков назвал россиян 40–45 лет самой востребованной и производительной возрастной группой на рынке работников. Он отметил, что численность этой группы снижается из-за демографии, что делает её более востребованной. Усиливают позиции работников и программы переобучения. Сейчас можно бесплатно освоить более 200 профессий. Обучение длится до 256 часов и адаптируется под конкретные вакансии.