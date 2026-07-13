Старость отменяется: Россиян предложили считать молодёжью до 40 лет

В России предложили официально относить к молодёжи граждан до 40 лет. Такую позицию в беседе с РИА «Новости» высказал академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Сейчас к этой социально-демографической категории причисляют россиян от 14 до 35 лет включительно. Ещё недавно верхняя планка составляла 30 лет, однако со временем её уже пересмотрели.

По мнению академика, новый рубеж отражал бы реальные изменения в образе жизни. Люди дольше остаются трудоспособными, сохраняют ясность мышления и физическую активность, а после 65 лет многие способны продолжать карьеру, одновременно получая пенсию.

Онищенко также напомнил, что идею поднять возрастную границу до 40 лет ранее озвучивал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Учёный поддержал это предложение, подчеркнув, что возрастные рамки должны зависеть не от формальных установок, а от состояния здоровья.

«В 40 лет ещё семьи создают, а он уже будет стариком, что ли?» — задавался вопросом академик.

Он добавил, что подобные критерии не являются неизменными и могут корректироваться вместе с ростом продолжительности активной жизни.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков назвал россиян в возрасте 40–45 лет наиболее востребованными и продуктивными специалистами на рынке труда. По его словам, из-за демографической ситуации численность таких кадров сокращается, поэтому работодатели особенно заинтересованы в их найме. Дополнительные возможности открывают программы переобучения: сейчас граждане могут бесплатно получить одну из более чем 200 профессий.