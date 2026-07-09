Психолог объяснил, почему молодёжь лезет на крыши

Руфинг так интересен подросткам, поскольку в этом возрасте мозг жаждет острых ощущений, а зона контроля рисков ещё не созрела. Об этом РИАМО рассказал психолог Арсений Петров.

По его словам, высота даёт мощный всплеск адреналина и дофамина — простой способ почувствовать жизнь в мире, который кажется пресным.

У зумеров есть дополнительный двигатель — соцсети. Кадр с крыши будет смотреться выигрышно на фоне всех остальных обычных фотографий. Рискованные селфи — это часто не бесстрашие, а попытка компенсировать дефицит признания и значимости. Чем менее ценным чувствует себя человек, тем громче он «кричит» через опасность, уверен эксперт.

Также здесь работает иллюзия контроля, ведь балансируя на краю, подросток чувствует себя хозяином хотя бы этого момента.

«Но главная цена — сама жизнь: срыв, порыв ветра, мокрый край — и обратной дороги нет. И ни один кадр этого не стоит. Важно не запугивать, а помочь молодому человеку найти ощущение значимости и адреналина там, где за ошибку не расплачиваешься собой», — подчеркнул психолог.

В погоне за острыми ощущениями подростки часто становятся частью ужасных историй. Ранее Life.ru рассказывал, как на северо-востоке Таиланда несовершеннолетний за рулём пикапа насмерть сбил толпу буддийских монахов. Восемь из них погибли на месте.