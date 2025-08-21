Самая старая жительница Земли отмечает 116-й день рождения
Sky News: Самый пожилой человек в мире Этель Катерхэм отмечает 116-летие
Обложка © LongeviQuest (Организация, которая проверяет возраст старейших людей в мире)
Самая пожилая жительница планеты, британка Этель Катерхэм, отмечает свой 116-й день рождения, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи долгожительницы. Рекордсменка намерена провести праздник со своими близкими и «насладиться им в собственном ритме».
Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир и получила титул самого пожилого человека в мире после смерти бразильской монахини Ины Канабарро Лукас в апреле этого года. Британка, пережившая мужа и обеих дочерей, победила коронавирусную инфекцию в 2020 году в возрасте 110 лет. В настоящее время она проживает в доме престарелых в графстве Суррей и отказывается от общения с прессой.
