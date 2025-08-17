Пропала одна из самых пожилых жительниц Нижегородской области — ей 110 лет
В Нижегородской области разыскивают 110-летнюю жительницу деревни Малое Туманово
Пропала одна из самых пожилых жительниц Нижегородской области — ей 110 лет. Обложка © Telegram / Ni Mash
В деревне Малое Туманово Нижегородской области ищут 110-летнюю Анастасию Юрченко, которая три дня назад ушла из дома и не вернулась. Она является одной из самых пожилых жительниц региона, сообщил Ni Mash.
Анастасия Петровна вышла из дома в белом платке, кофте молочного цвета и чёрной юбке. По словам родных, женщина худощавая, невысокая и слабо ориентируется на местности. Последний раз её видели в районе леса. Сейчас поисками занимаются местные жители и полиция.
Ранее в Бурятии разыскивали 30-летнюю Марину Белых, которая ночью обратилась в полицию с просьбой выселить сожителя, а вскоре сама исчезла. Женщину искали несколько дней, она могла уехать в Омскую область.