Пропала одна из самых пожилых жительниц Нижегородской области — ей 110 лет

В деревне Малое Туманово Нижегородской области ищут 110-летнюю Анастасию Юрченко, которая три дня назад ушла из дома и не вернулась. Она является одной из самых пожилых жительниц региона, сообщил Ni Mash.

Анастасия Петровна вышла из дома в белом платке, кофте молочного цвета и чёрной юбке. По словам родных, женщина худощавая, невысокая и слабо ориентируется на местности. Последний раз её видели в районе леса. Сейчас поисками занимаются местные жители и полиция.