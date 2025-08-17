Встреча Путина и Трампа
17 августа, 06:19

Пропала одна из самых пожилых жительниц Нижегородской области — ей 110 лет

В Нижегородской области разыскивают 110-летнюю жительницу деревни Малое Туманово

В деревне Малое Туманово Нижегородской области ищут 110-летнюю Анастасию Юрченко, которая три дня назад ушла из дома и не вернулась. Она является одной из самых пожилых жительниц региона, сообщил Ni Mash.

Анастасия Петровна вышла из дома в белом платке, кофте молочного цвета и чёрной юбке. По словам родных, женщина худощавая, невысокая и слабо ориентируется на местности. Последний раз её видели в районе леса. Сейчас поисками занимаются местные жители и полиция.

Милена Скрипальщикова
