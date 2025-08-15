Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

15 августа, 08:18

Ищут 5 сутки: Многодетная россиянка пропала после ссоры с сожителем, оставив малышей

Обложка © Телеграм / "Вперёд" Заиграево

Многодетная мать из Бурятии ночью 11 августа обратилась в полицию с просьбой выселить сожителя из её дома, а затем внезапно пропала. 30-летнюю Марину Белых из Заиграевского района ищут пятые сутки, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Утром поступило сообщение о пропаже данной гражданки. По предварительной информации, в настоящее время пропавшая может находиться в Омской области», — рассказали в главке.

Полиция проверяет все возможные адреса, где могла находиться пропавшая, опрашивает свидетелей и изучает видеозаписи с камер наблюдения на предполагаемых маршрутах. По словам соседей, мама троих несовершеннолетних детей никогда не уходила из дома, не пропадала, и в целом характеризуется положительно. Сейчас за малышами присматривают их родной отец и бабушка.

Ранее Life.ru сообщал, что в Зеленоградске Калининградской области разыскивают четырёх школьников, пропавших без вести более недели назад. О них ничего не слышно с 6-го августа. Все четверо — мальчики в возрасте 13-14 лет.

    avatar