Ищут 5 сутки: Многодетная россиянка пропала после ссоры с сожителем, оставив малышей

Многодетная мать из Бурятии ночью 11 августа обратилась в полицию с просьбой выселить сожителя из её дома, а затем внезапно пропала. 30-летнюю Марину Белых из Заиграевского района ищут пятые сутки, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Утром поступило сообщение о пропаже данной гражданки. По предварительной информации, в настоящее время пропавшая может находиться в Омской области», — рассказали в главке.

Полиция проверяет все возможные адреса, где могла находиться пропавшая, опрашивает свидетелей и изучает видеозаписи с камер наблюдения на предполагаемых маршрутах. По словам соседей, мама троих несовершеннолетних детей никогда не уходила из дома, не пропадала, и в целом характеризуется положительно. Сейчас за малышами присматривают их родной отец и бабушка.