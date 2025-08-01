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1 августа, 08:16

Старейшая жительница Турции умерла через месяц после 131-го дня рождения

Turkiye Today: Старейшая жительница Турции Гюркан умерла в возрасте 131 года

Ходи Гюркан. Обложка © turkiyetoday

Ходи Гюркан. Обложка © turkiyetoday

В турецкой деревне Бинекли 30 июля ушла из жизни старейшая жительница Ходи Гюркан. По утверждению семьи, они родилась 1 июля 1894 года. Женщина скончалась в возрасте 131 года в своём доме, став свидетельницей трёх исторических периодов, начиная с Османской империи. Об этом сообщает Turkiye Today.

У Гюркан остались семеро детей, более ста внуков и правнуков. Похоронили долгожительницу в родном селе в окружении близких и односельчан.

Несмотря на впечатляющий возраст, официально её долголетие не было зарегистрировано Книгой рекордов Гиннесса. По мнению экспертов, столь долгая жизнь объясняется генетикой, традиционным сельским укладом и средиземноморской диетой. В случае подтверждения возраста, Ходи Гюркан могла бы стать старейшим человеком в мире, обогнав нынешнюю рекордсменку – 116-летнюю Марию Браньяс Морера из Испании.

Стоит отметить, что абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, прожившей 122 года и 164 дня, хотя подлинность этого факта ставится под сомнение. Самым же старым человеком, чей возраст документально подтверждён, является японка Канэ Танака, дожившая до 119 лет и 107 дней.

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Ранее стало известно, что в возрасте 78 лет умер князь Александр Трубецкой. Он являлся потомком Трубецких и Голицыных и родился в Париже в 1947 году. Князь был известен тем, что активно участвовал в работе различных общественных организаций и носил звание почётного профессора МГУ.

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Наталья Афонина
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