Старейшая жительница Турции умерла через месяц после 131-го дня рождения

В турецкой деревне Бинекли 30 июля ушла из жизни старейшая жительница Ходи Гюркан. По утверждению семьи, они родилась 1 июля 1894 года. Женщина скончалась в возрасте 131 года в своём доме, став свидетельницей трёх исторических периодов, начиная с Османской империи. Об этом сообщает Turkiye Today.

У Гюркан остались семеро детей, более ста внуков и правнуков. Похоронили долгожительницу в родном селе в окружении близких и односельчан.

Несмотря на впечатляющий возраст, официально её долголетие не было зарегистрировано Книгой рекордов Гиннесса. По мнению экспертов, столь долгая жизнь объясняется генетикой, традиционным сельским укладом и средиземноморской диетой. В случае подтверждения возраста, Ходи Гюркан могла бы стать старейшим человеком в мире, обогнав нынешнюю рекордсменку – 116-летнюю Марию Браньяс Морера из Испании.

Стоит отметить, что абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, прожившей 122 года и 164 дня, хотя подлинность этого факта ставится под сомнение. Самым же старым человеком, чей возраст документально подтверждён, является японка Канэ Танака, дожившая до 119 лет и 107 дней.