В США на свет появился «самый старый» ребёнок
В США родился ребёнок из эмбриона, хранившегося более 30 лет
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В США ребёнок родился из эмбриона, который хранился в течение 30 с половиной лет. Об этом пишет издание MIT Technology Review.
«Таддеус Дэниел Пирс, появившийся на свет 26 июля, развился из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет», — сказано в материале.
Новорождённый стал самым «старым ребёнком». Родители Таддеуса Дэниела «усыновили» эмбрион у женщины, экстракорпоральное оплодотворение которой состоялось в 1994 году. Всего было создано четыре эмбриона, один из которых поместили в матку женщины. Остальные три были криоконсервированы и отправлены на хранение.
Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала о пользе противоабортных психологических программ. По её словам, они действительно могут повлиять на решение женщины оставить ребёнка, и даже небольшой процент отказавшихся от аборта можно считать успехом. Программа предусматривает комплекс мер, включая психологические консультации, просмотр видеоматериалов и ознакомление с информацией о развитии эмбриона.