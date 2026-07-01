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1 июля, 08:30

Пережила войну и одна подняла детей: старейшей кемеровчанке исполнилось 107 лет

Старейшей жительнице Кемерова исполнилось 107 лет

Обложка © архив газеты «Кемерово»

Обложка © архив газеты «Кемерово»

Старейшая жительница Кемерова Ирина Петровна Ахмадиева отметила 107-й день рождения. У долгожительницы девять внуков и 14 правнуков.

Она родилась в Чувашской АССР и с детства привыкла к тяжёлому деревенскому труду. Во время Великой Отечественной войны работала в колхозе и на лесозаготовках. Позже её наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Первый муж Ирины Петровны погиб на фронте. На руках у неё остался маленький сын. Во втором браке родились ещё пятеро детей, однако супруг, также прошедший войну, рано умер.

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Поднимать большую семью женщине пришлось самостоятельно. Она работала уборщицей и сторожем, а также занималась ремонтом в школе.

В Кузбасс Ирина Петровна переехала в 1970 году. Сначала она жила в Чебулинском районе, а затем перебралась в Кемерово к сыну.

По данным городской администрации, в Кемерове живут 26 человек старше ста лет.

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Ранее 111-летний Луис Кано был признан самым старым жителем Соединённых Штатов. По данным организации LongeviQuest, он занимает 112-е место в рейтинге старейших людей планеты. Своими рецептами долгой жизни Кано назвал простые и практичные привычки.

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Марина Фещенко
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