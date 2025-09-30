«До ста лет на ИВЛ — не есть мечта»: В РАН оценили шансы россиян стать долгожителями

Современная медицина способна значительно увеличить продолжительность жизни, но ключевое значение имеет сохранение её качества, заявил профессор РАН, заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней Российского университета медицины Кирилл Зыков. По его словам, поддержание человека на ИВЛ до ста лет не является целью, поскольку люди стремятся к полноценной и здоровой старости.

Учёный отметил, что биологический потенциал позволяет прожить до 110–120 лет, сославшись на пример француженки Жанны Кальман, достигшей 122-летнего возраста несмотря на нездоровые привычки. Однако этот случай, по мнению эксперта, лишь демонстрирует индивидуальные особенности организма, но не отменяет важности здорового образа жизни.

Специалист подчеркнул, что начинать заботиться о здоровье необходимо с молодого возраста, поскольку резкий переход к правильному образу жизни после 60–70 лет не гарантирует той же эффективности, что и долгосрочное соблюдение профилактических мер.

«Когда дело доходит до заболеваний или до преклонного возраста, то обычно в этом правиле нет исключения. Обычно все хотят жить дольше, но все хотят жить и здоровой жизнью. И поэтому вопрос состоит не только в том, чтобы жить долго. До ста лет на ИВЛ — это не есть мечта», — заключил собеседник радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне смогут прожить до 120 лет. По её словам, такие фантастические цифры подвластны регионам нашей необъятной страны.