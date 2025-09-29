«Надежда на одну таблетку — иллюзия»: Футуролог раскрыл, смогут ли россияне жить до 120 лет

Дожить до возраста 120 лет является сложной, но достижимой задачей. Данное мнение выразил прикладной футуролог, специалист по продлению жизни Данила Медведев в беседе Life.ru.

В мире существуют немногие группы, способные решать задачу продления жизни до 120 лет. Мы хорошо знакомы с этой отраслью, обсуждали будущее на диалогах и симпозиумах. Например, у меня была беседа в Национальном центре России в рамках подготовки к симпозиуму. Также я выступал на Росатомной неделе 25-го числа, где обсуждали вечную молодость, кибернизацию и проекты, связанные с этим. Данила Медведев Прикладной футуролог, специалист по продлению жизни

По словам эксперта, главная сложность заключается в комплексном характере проблемы. Единственным рабочим подходом к радикальному продлению жизни является усиление коллективного интеллекта исследователей. Медведев добавил, что необходимо также совершенствовать процессы управления научными разработками. Именно над этим, по его словам, его команда и работает в настоящее время.

Специалист раскритиковал распространённый подход, при котором проблему старения сводят к поиску некоего универсального средства. Он указал, что в сфере стартапов часто проводятся конкурсы по антиэйджингу, основанные на иллюзии простого решения. Ведь старение представляет собой крайне сложный и многогранный процесс, требующий вмешательства в десятки или даже сотни биологических точек. Для его преодоления, по мнению футуролога, необходимы системное мышление и специальные инструменты для организаторов науки.

«Необходим всесторонний системный подход, который даст реальные результаты. Это требует не только развития технологий, но и перемен в сознании специалистов и общества. Вся надежда на одну таблетку — иллюзия. Современная медицина, поддерживаемая руководителями вроде Голиковой, работает хорошо, когда человек приходит в поликлинику и коротко рассказывает о симптомах. Но когда речь идёт о долговременной системе, нужна не просто диагностика или сбор данных. Требуется сверхразумный ангел-хранитель, который сможет понять всё о человеке, не только собрать данные, а интерпретировать их и помогать в долгосрочной перспективе», — отметил он.

Медведев пояснил, что разработка таких систем является чрезвычайно сложной задачей. Использование умных устройств для сбора информации — это только первый шаг. Ключевой задачей является создание технологий, способных анализировать и интерпретировать эти данные. Футуролог пришёл к выводу, что для достижения цели потребуется масштабная работа, но она является абсолютно реальной.

Напомним, что вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова выразила своё мнение на тему долгожительства. По её словам, россияне смогут жить до 120 лет, несмотря на индивидуальные особенности процесса старения у каждого человека.