105-летний британец назвал дыхание секретом своего долголетия
В британском городе Болтон 105-летний Рон Кэллоу отпраздновал день рождения и в шутку раскрыл секрет долголетия. «Просто продолжайте дышать», — сказал юбиляр в беседе с The Bolton News.
До прошлого года Кэллоу жил самостоятельно, но затем переехал в пансионат для пожилых. Он родился в 1920 году, работал сначала в прядильной компании, а затем инженером.
Внучка долгожителя отметила, что дед всегда учил её не злиться и сам следовал этому принципу, что, по её мнению, помогло ему прожить более века. Всю жизнь он увлекался резьбой по дереву, создавал декоративные элементы и даже сделал кукольный домик для внучки. Кэллоу также признался, что всегда любил футбол, а любимым напитком назвал «любой, где есть спиртное».
Великобритания входит в число стран с растущим числом долгожителей. По данным Национальной статистической службы, сегодня в стране живут более 15 тысяч человек старше 100 лет. Но лидером по числу столетних жителей считается Япония, где зарегистрированы десятки тысяч людей старше ста лет.
