105-летний британец назвал дыхание секретом своего долголетия

В британском городе Болтон 105-летний Рон Кэллоу отпраздновал день рождения и в шутку раскрыл секрет долголетия. «Просто продолжайте дышать», — сказал юбиляр в беседе с The Bolton News.

До прошлого года Кэллоу жил самостоятельно, но затем переехал в пансионат для пожилых. Он родился в 1920 году, работал сначала в прядильной компании, а затем инженером.

Внучка долгожителя отметила, что дед всегда учил её не злиться и сам следовал этому принципу, что, по её мнению, помогло ему прожить более века. Всю жизнь он увлекался резьбой по дереву, создавал декоративные элементы и даже сделал кукольный домик для внучки. Кэллоу также признался, что всегда любил футбол, а любимым напитком назвал «любой, где есть спиртное».