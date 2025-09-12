Появились фото старейшей женщины Земли

Появились фото 130-летнеё жительницы Ферганской области Узбекистана Хувайдо Умаровой, которую признали самой старой женщиной страны. Об этом сообщило Министерство юстиции Республики Узбекистан в своём официальном телеграм-канале.

Фото © Telegram / Adliya yangiliklari

«Исковое заявление Бувайдинского районного отдела юстиции было удовлетворено, и на выездном судебном заседании Кокандского межрайонного суда по гражданским делам, состоявшемся в махалле «Каракум» Бувайдинского района, был установлен факт рождения бабушки Хувайдо 1 января 1895 года в Бувайдинском районе», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что никаких документальных доказательств, таких как записи в метрических книгах, подтверждающих дату ее рождения в 1895 году, представлено не было и обнаружено в архивах.