12 сентября, 18:50

Появились фото старейшей женщины Земли

Обложка © Telegram / Adliya yangiliklari

Появились фото 130-летнеё жительницы Ферганской области Узбекистана Хувайдо Умаровой, которую признали самой старой женщиной страны. Об этом сообщило Министерство юстиции Республики Узбекистан в своём официальном телеграм-канале.

«Исковое заявление Бувайдинского районного отдела юстиции было удовлетворено, и на выездном судебном заседании Кокандского межрайонного суда по гражданским делам, состоявшемся в махалле «Каракум» Бувайдинского района, был установлен факт рождения бабушки Хувайдо 1 января 1895 года в Бувайдинском районе», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что никаких документальных доказательств, таких как записи в метрических книгах, подтверждающих дату ее рождения в 1895 году, представлено не было и обнаружено в архивах.

В США на свет появился «самый старый» ребёнок

Напомним, что на данный момент в международных реестрах самым пожилым человеком считается британка Этель Катерхэм, отметившая в августе 2025 года 116-летие и проживающая в доме престарелых в графстве Суррей под Лондоном. Француженка Жанна Луиза Кальман до сих пор остаётся абсолютным рекордсменом по долголетию. Её жизненный путь составил 122 года и 164 дня; она родилась 21 февраля 1875 года

