В Узбекистане нашли самую старую жительницу Земли

В Узбекистане жительница Ферганской области Хувайдо Умарова была официально признана самым пожилым человеком на Земле. Как сообщает Министерство юстиции страны, ей исполнилось 130 лет.

Исковое заявление было подано Бувайдинским районным отделом юстиции. В ходе выездного заседания установили факт рождения женщины 1 января 1895 года. Суд вынес решение о признании этого факта, несмотря на отсутствие подтверждающих документов, поскольку записи о её рождении в метрических книгах того времени не сохранились.

Теперь Умарова может быть признана самым возрастным человеком на планете и включена в Книгу рекордов Гиннесса.