В Узбекистане нашли самую старую жительницу Земли
Суд Узбекистана признал 130-летнюю Хувайдо Умарову старейшей в мире
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anzhela Shvab
В Узбекистане жительница Ферганской области Хувайдо Умарова была официально признана самым пожилым человеком на Земле. Как сообщает Министерство юстиции страны, ей исполнилось 130 лет.
Исковое заявление было подано Бувайдинским районным отделом юстиции. В ходе выездного заседания установили факт рождения женщины 1 января 1895 года. Суд вынес решение о признании этого факта, несмотря на отсутствие подтверждающих документов, поскольку записи о её рождении в метрических книгах того времени не сохранились.
Теперь Умарова может быть признана самым возрастным человеком на планете и включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Напомним, что на данный момент в международных реестрах самым пожилым человеком считается британка Этель Катерхэм, отметившая в августе 2025 года 116-летие и проживающая в доме престарелых в графстве Суррей под Лондоном. А самым старым человеком за всю историю остаётся француженка Жанна Луиза Кальман, прожившая 122 года и 164 дня (родилась 21 февраля 1875 года).