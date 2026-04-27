«Ведите себя хорошо»: Старейший американец поделился секретом долголетия

111-летний Луис Кано признан самым старым жителем Соединённых Штатов. Об этом пишет журнал People. Мужчина родился 9 декабря 1914 года. По данным организации LongeviQuest, он занимает 112-е место в рейтинге старейших людей планеты. Своими рецептами долгой жизни Кано назвал простые и практичные привычки.

«Много не пейте. Высыпайтесь и не курите. Ведите себя хорошо», — посоветовал он.

В юности американец служил в армии, а затем управлял автобусным парком. В 1948 году он женился, у него родилось десять детей. Супруги не стало в 2004 году. У пары осталось 11 внуков, пять правнуков и два праправнука.

Сейчас Кано живёт вместе с двумя своими детьми. Большую часть времени, по его словам, он проводит за размышлениями — сидит у окна и любит наблюдать за пролетающими самолётами.

В прошлом году Life.ru рассказывал, как 130-летняя жительница Ферганской области Узбекистане Хувайдо Умарова была официально признана старейшим человеком на планете. В ходе выездного заседания Бувайдинского районного отдела юстиции был установлен факт её рождения 1 января 1895 года, хотя подтверждающих документов у рекордсменки нет.