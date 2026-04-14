Старейшей горилле в мире устроили сюрприз на 69-летие в Берлине

В Берлинском зоопарке отметили 69-летие самой старой гориллы на планете по имени Фату. Имениннице устроили сюрприз, вручив бамбуковый букет и корзину с лакомствами — салатом и другими овощами. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

Фату ведёт комфортную и размеренную жизнь. Старейшая обитательница зоопарка живёт отдельно от сородичей в собственном домике. Из-за высокого содержания сахара фрукты исключили из её меню, а поскольку зубов у именинницы больше нет, часть еды ей специально готовят. Пенсионерка всё ещё лазает по скалам, хотя делает это реже, чем раньше.

Гориллы считаются самыми тяжёлыми и крупными среди человекообразных обезьян. В дикой природе этот вид находится под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов, добычи полезных ископаемых и незаконной охоты.

Ранее сообщалось, что в Индии умерла 65-летняя слониха Чанчал, которую в ноябре 2025 года российский фотограф Юлия Бурулёва выкрасила в розовый цвет для фотосессии в Джайпуре. Причиной смерти называют стресс и возможную токсичность красителей, хотя владелец и официальные лица отрицают связь со съёмкой, утверждая, что слониха скончалась от старости.