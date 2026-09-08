Мозг должен работать: 115-летняя японка перед смертью раскрыла секрет долгой жизни

115-летняя японка Сигэко Кагава называла одним из главных секретов долголетия постоянную работу мозга. Старейшая жительница страны сохраняла ясность ума до самой смерти, сообщает Independent.

Для поддержания активности Кагава занималась каллиграфией и решала головоломки. Она также старалась много двигаться: до 80 лет работала врачом и ежедневно проходила около пяти километров, навещая пациентов.

Ещё одним важным правилом долгожительницы был строгий распорядок дня. Женщина всегда ложилась спать и вставала примерно в одно время, а также полноценно ела трижды в день.

Во время медосмотра в 2025 году у Кагавы не выявили хронических заболеваний. При этом, по данным её семьи, она практически не принимала лекарств.

Сигэко Кагава родилась 28 мая 1911 года. В 1934 году она окончила Осакский женский медицинский колледж и большую часть жизни проработала врачом. Кагава умерла в возрасте 115 лет. После её смерти старейшей жительницей Японии стала 114-летняя Фую Кисимото из Киото.