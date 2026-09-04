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Регион
Опубликовано 4 сентября, 08:08

«Оседлали» долголетие: Жители каких регионов России живут дольше всех

Онищенко: Москва, Дагестан и Ингушетия вошли в лидеры по долголетию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жители Москвы, Дагестана и Ингушетии в России имеют наиболее высокие показатели продолжительности жизни. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости».

По его словам, Дагестан входит в первую тройку субъектов страны по этому показателю. Также среди лидеров оказались Ингушетия и столица России.

Онищенко отметил, что в Дагестане сохраняется естественный прирост населения. По его словам, республика остаётся одним из самых многонациональных регионов страны, где проживают представители разных народов.

Академик связал демографические показатели региона с особенностями образа жизни населения, семейными традициями и социальной структурой. При этом продолжительность жизни зависит от целого комплекса факторов — состояния здравоохранения, уровня профилактики заболеваний, экологии и повседневных привычек жителей.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия должна стремиться к тому, чтобы продолжительность жизни граждан достигла 80 лет и выше. По её словам, развитие медицины, новые технологии и улучшение системы здравоохранения должны помочь регионам войти в «клуб 80+».

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Владимир Озеров
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