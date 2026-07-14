В ГД заявили, что в ближайшие 20 лет пенсионный возраст в РФ повышать не будут

В Госдуме заявили, что новые изменения пенсионного возраста в обозримом будущем не планируются. Член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб в беседе с NEWS.ru подчеркнула: страна ещё не завершила текущий этап реформы, и дополнительные инициативы преждевременны.

По словам депутата, хотя некоторые государства поднимают порог выхода на пенсию ещё выше, Россия к ним не относится. Действующие параметры были пересмотрены не так давно, и сейчас идёт переходный период, который продлится до 2028 года. Говорить о новом повышении, по мнению парламентария, нет ни смысла, ни оснований.

Бессараб добавила, что 65 лет — это объективный компромисс между интересами общества и возможностями страховой системы. Снижение рождаемости и рост продолжительности жизни требуют более позднего выхода на заслуженный отдых, чтобы сохранить баланс. При этом, считает она, человек в 40 — ещё молод, а к 65 уже вправе рассчитывать на пенсию.

А ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести допвыплаты пенсионерам после 70 лет. По его словам, размер данной поддержки должен составлять три-четыре МРОТ. Гриб дополнил, что сохранение здоровья и долголетия требует от граждан постоянных усилий и расходов.