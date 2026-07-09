В ОП предложили ввести допвыплаты пенсионерам после 70 лет

В России предложили ввести дополнительные выплаты для граждан, достигших 70 лет. Такую инициативу озвучил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в разговоре с РИА «Новости», отметив, что размер данной поддержки должен составлять три-четыре МРОТ.

По словам общественника, сохранение здоровья и долголетия требует от граждан постоянных усилий и расходов. Среди таких мер он назвал занятия спортом, профилактические обследования, поездки в санатории и другие способы поддержания физического состояния.

Предлагаемая выплата, как считает Гриб, могла бы стать не только своеобразным подарком к юбилею, но и признанием вклада людей, которые следят за своим здоровьем. Кроме того, замсекретаря ОП предложил предусмотреть аналогичные меры поддержки для граждан, достигших 75 и 80 лет. В дальнейшем такие выплаты, по его мнению, можно было бы назначать каждые пять лет после достижения 70-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что в 2027 году в России планируется проиндексировать основные виды пенсионных выплат. Повышение должно затронуть страховые, социальные, военные и накопительные пенсии. Ежегодное увеличение пенсионных выплат является обязательной процедурой.