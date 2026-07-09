Все виды пенсий в России повысят в 2027 году

В 2027 году в России планируется повышение всех основных видов пенсионных выплат. Индексация коснётся страховых, социальных, военных и накопительных пенсий, однако окончательные размеры прибавок будут определены позднее. Об этом РИА «Новости» сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, ежегодная индексация пенсий остаётся обязательной, но конкретные коэффициенты зависят от экономической ситуации. Окончательные решения по размерам повышения традиционно принимаются ближе к завершению текущего года.

Иванова-Швец отметила, что для страховых пенсий в 2027 году может измениться привычная схема индексации. Вместо одного повышения с 1 января власти рассматривают вариант с двумя этапами — с 1 февраля и затем с 1 апреля.

Она уточнила, что в 2027 году привычный порядок индексации страховых пенсий может измениться. Вместо одной выплаты с 1 января могут быть предусмотрены два этапа повышения – с 1 февраля и с 1 апреля.

Социальные пенсии, как ожидается, будут увеличены по действующему порядку — с 1 апреля. Кроме того, в течение года предусмотрен перерасчёт выплат для отдельных категорий пенсионеров, в том числе бывших работников угольной промышленности и гражданской авиации.

Ещё одна волна изменений намечена на август. В этот период традиционно пересчитываются выплаты работающим пенсионерам, а также корректируются накопительные пенсии.

Военные пенсионеры, согласно действующей практике, должны получить очередную индексацию в октябре. При этом точные размеры всех повышений станут известны только после оценки макроэкономических показателей и принятия соответствующих решений правительством.

Ранее Life.ru писал, что в России упростили оформление пенсий с 7 июля. Теперь часть сведений для назначения выплат Социальный фонд сможет получать самостоятельно через Единую цифровую платформу. Это позволит многим гражданам отказаться от сбора дополнительных справок при оформлении пенсии.