Накопительные пенсии миллионов россиян с августа увеличатся на 17,3% и 19,3%
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С 1 августа накопительные пенсии россиян пересчитают. Для большинства прибавка составит 17,3%, а для тех, кто копил добровольно — через софинансирование, маткапитал или самостоятельно, — 19,3%. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина
По её словам, рост привязан к результатам инвестирования — они в прошлом году втрое превысили инфляцию. Перерасчёт коснётся около 136 тысяч человек, заявлений подавать не нужно.
Стенякина также напомнила ТАСС, что «Единая Россия» вернула ежегодную индексацию работающим пенсионерам — это затронуло более 7 миллионов человек.
Также в августе вырастут выплаты тем, кому в июле исполнилось 80 лет. Фиксированная часть пенсии удвоится, плюс добавят надбавку за уход. Например, если пенсионер получал 30,4 тыс. рублей, после возраста сумма станет примерно 41,4 тыс.
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