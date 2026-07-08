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8 июля, 06:36

Накопительные пенсии миллионов россиян с августа увеличатся на 17,3% и 19,3%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 августа накопительные пенсии россиян пересчитают. Для большинства прибавка составит 17,3%, а для тех, кто копил добровольно — через софинансирование, маткапитал или самостоятельно, — 19,3%. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

По её словам, рост привязан к результатам инвестирования — они в прошлом году втрое превысили инфляцию. Перерасчёт коснётся около 136 тысяч человек, заявлений подавать не нужно.

Стенякина также напомнила ТАСС, что «Единая Россия» вернула ежегодную индексацию работающим пенсионерам — это затронуло более 7 миллионов человек.

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Также в августе вырастут выплаты тем, кому в июле исполнилось 80 лет. Фиксированная часть пенсии удвоится, плюс добавят надбавку за уход. Например, если пенсионер получал 30,4 тыс. рублей, после возраста сумма станет примерно 41,4 тыс.

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Наталья Афонина
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