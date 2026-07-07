Россиянам раскрыли, кому увеличат пенсии с 1 августа

В августе 2026 года выплаты вырастут сразу у нескольких категорий россиян. Кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru» рассказал, кого коснутся изменения и на какие суммы можно рассчитывать.

Работающим пенсионерам проведут беззаявительный перерасчёт страховых пенсий с учётом коэффициентов, заработанных в 2025 году. Максимальная прибавка составит 470,28 рубля — при условии, что за год накоплено три балла. Меньше — меньше прибавка. Обращаться никуда не нужно.

Кроме того, в августе увеличатся выплаты тем, кому в июле исполнилось 80 лет. Фиксированная часть пенсии удвоится, плюс добавится надбавка за уход. Например, если пенсионер получал 30,4 тыс. рублей, после возраста сумма вырастет примерно до 41,4 тыс.

Перерасчёт также ждёт получателей доплат к пенсиям членов лётных экипажей и работников угольной промышленности — размер надбавки индивидуален. В августе проиндексируют и накопительные пенсии, а также срочные выплаты. Все корректировки пройдут автоматически.

А ранее Life.ru писал, что минимальная страховая пенсия в 2026 году в России выросла до 14 287 рублей. По словам экономиста, для назначения выплаты необходимы три условия: достижение пенсионного возраста, стаж не менее 15 лет и наличие 30 пенсионных коэффициентов.