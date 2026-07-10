В Соцфонде рассказали, как маме ребёнка с инвалидностью выйти на пенсию досрочно

Мамы, воспитывающие детей с инвалидностью, смогут выйти на пенсию досрочно — уже в 50 лет, при условии трудового стажа и накопленных пенсионных баллов, сообщили в Соцфонде на платформе «Макс».

«Воспользоваться льготой может один из родителей: мама в 50 лет при стаже от 15 лет и величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 30», — пояснили в ведомстве.

Отец получает аналогичное право в 55 лет при стаже не менее 20 лет и ИПК от 30 баллов. При этом период ухода за ребёнком с инвалидностью засчитывается в стаж только одному из родителей — за один календарный год начисляется 1,8 пенсионного балла. Дата установления инвалидности и срок её действия не имеют значения. Главное требование: ребёнок должен воспитываться в семье минимум до восьмилетнего возраста.

Ранее предлагалось перевести назначение и продление Единого пособия на детей для малообеспеченных семей в автоматический режим, без ежегодного подтверждения права на выплату. Сейчас действующий порядок обязывает граждан повторно подавать заявление каждый год, даже если их доходы и материальное положение не изменились. Новые цифровые сервисы позволяют проверять доходы автоматически и перейти к беззаявительному или продленному режиму назначения пособия.