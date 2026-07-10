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Регион
10 июля, 08:29

Единое пособие на детей предложили назначать автоматически

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Единое пособие на детей для малообеспеченных семей предложили назначать и продлевать автоматически, без ежегодной подачи заявления. С такой инициативой первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

В письме парламентарий отметила, что действующий порядок обязывает граждан каждый год заново подтверждать право на выплату, даже если их материальное положение не изменилось. По ее мнению, современные цифровые сервисы позволяют проверять доходы автоматически и перейти к беззаявительному или продленному режиму назначения пособия.

Буцкая также предложила оценить возможность автоматического продления выплат на основе данных налоговых органов и банков. Кроме того, она считает необходимым заранее уведомлять семьи, если из-за роста доходов право на получение поддержки может быть утрачено.

Еще одна инициатива касается создания на портале «Госуслуги» специального раздела «Госуслуги. Семья». По замыслу автора обращения, он должен работать по принципу «единого окна», чтобы гражданам не приходилось отдельно искать информацию о льготах, собирать документы и подавать заявления на каждую меру поддержки, пишет ТАСС.

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А ранее в Госдуме напомнили, какие пособия доступны неработающим матерям. Женщины, которые готовятся стать мамами, но официально не работают, всё же могут рассчитывать на ряд государственных выплат. О них читайте на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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