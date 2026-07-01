Неработающим мамам напомнили о выплатах: Что можно получить до и после рождения ребёнка

Женщины, которые готовятся стать мамами, но официально не работают, всё же могут рассчитывать на ряд государственных выплат. Об этом в беседе с Life.ru рассказала депутат Государственной думы Ксения Горячева.

Речь идёт не об отсутствии поддержки как таковой, а о её структуре. Для официально работающих женщин предусмотрены декретные выплаты, которые напрямую зависят от зарплаты и страховых отчислений. Те, кто не работает, могут претендовать на другие виды пособий, но при соблюдении определённых условий.

Если речь идёт о женщине, которая официально не работает и не состоит в трудовых отношениях, то объём федеральной поддержки для неё заметно меньше, чем для работающей матери. Ксения Горячева Депутат Государственной думы

По словам Горячевой, в зависимости от жизненной ситуации и уровня доходов будущая мама может претендовать на единое пособие для беременных женщин, если семья соответствует критериям нуждаемости.

После рождения ребёнка доступны: единовременное пособие при рождении ребёнка; единое пособие на ребёнка, а также пособие по уходу за ребёнком до полутора лет — при наличии предусмотренных законом оснований. Также сохраняется право на материнский капитал, если семья соответствует условиям его получения.

Депутат подчеркнула, что ключевое отличие между работающими и неработающими матерями связано с пособием по беременности и родам — теми самыми «декретными». Эта выплата напрямую зависит от официальной занятости и уплаты страховых взносов.

«Именно поэтому разница в объёме поддержки между работающими и неработающими женщинами остаётся существенной», — отметила Горячева.

Таким образом, базовые меры поддержки — материнский капитал и ряд пособий — доступны и женщинам без официальной работы, однако размер и перечень выплат могут быть меньше, чем у трудоустроенных матерей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил: с 1 июля условия семейной ипотеки останутся без изменений, несмотря на продолжающуюся работу над обновлением правил по поручению президента. Он отметил, что было много обсуждений, однако пока условия сохраняются прежними. Вопросы финансовой поддержки семей остаются в центре внимания властей.