Голикова: Россия должна стремиться войти в «клуб 80+» по продолжительности жизни

Россия должна поставить перед собой цель увеличить продолжительность жизни граждан до 80 лет и более. Такое мнение высказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе поездки в Свердловскую область.

Она посетила несколько медицинских учреждений региона и оценила развитие местной инфраструктуры здравоохранения. Особое внимание было уделено новым методам организации помощи пациентам. Одним из объектов визита стал центр активного долголетия, где установлено современное оборудование для диагностики и лечения. Учреждение позволяет пожилым людям проходить регулярные обследования и находиться под постоянным врачебным контролем.

«Мы должны с вами стремиться к тому, чтобы войти в клуб 80+. Пока у нас таких регионов немного, но они есть. И это амбициозная, важная задача», — сказала Голикова в беседе с журналистами.

Она добавила, что реформы в системе здравоохранения и внедрение передовых технологий направлены именно на рост этого показателя. Вице-премьер также отметила, что демографическая ситуация в России остаётся сложной, но полностью контролируемой.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести дополнительные выплаты для граждан, достигших 70-летнего возраста. Размер такой поддержки должен составлять 3-4 МРОТ. Предлагаемая выплата стала бы не только подарком к юбилею, но и признанием вклада тех, кто заботится о своём состоянии. Аналогичные меры предложили расрпостранять на граждан, достигших 75 и 80 лет, а в перспективе назначать их каждые 5 лет после 70-летнего рубежа.