Экзитполы: Ни одна из непарламентских партий не набирает 5% на выборах

Ни одна из пяти непарламентских сил пока не достигает необходимой для прохождения в Госдуму отметки в 5%. Такую картину показывают экзитполы АЦ ВЦИОМ и ИНСОМАР.

Ближе остальных к проходному барьеру находится Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. АЦ ВЦИОМ даёт ей 3,3%, тогда как ИНСОМАР фиксирует 3,1%. При этом даже такой показатель остаётся заметно ниже необходимого уровня.

Следом располагаются «Коммунисты России». В первом исследовании за них сообщили о 2,1% поддержки, во втором — о 1,7%. Ещё меньшие значения получили «Зелёные»: 1,1% и 0,9% соответственно.

Результаты «Родины» в двух опросах составили 1% и 0,8%. Партия прямой демократии замыкает эту пятёрку с 0,4% по версии АЦ ВЦИОМ и 0,2% по оценке ИНСОМАР.

Ранее сообщалось, что предварительная явка на выборах в Госдуму к завершению трёхдневного голосования составила 56,66%. Такие данные по состоянию на 20:55 мск показывало табло в информационном центре ЦИК России. Этот показатель превысил явку на четырёх предыдущих парламентских выборах — в 1993, 2003, 2016 и 2021 годах. Пока речь идёт о предварительной цифре. Окончательные данные по явке ЦИК представит позднее.