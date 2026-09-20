«Консенсус и минимум нарушений»: Политолог объяснил особенности нынешней кампании в Госдуму

Избирательная кампания 2026 года проходит в условиях внешнего давления со стороны глобального Запада, считает политолог Павел Данилин. Такое мнение на марафоне «Ночь выборов» он высказал в беседе с Life.ru, отвечая на вопрос о главном политическом смысле нынешних выборов.

Политолог Павел Данилин рассказал, в каких условиях проходят выборы 2026 года. Видео © Life.ru

«Наши выборы проходят в ситуации, когда против нас ведёт войну глобальный Запад. Это первое и главное. Из этого, соответственно, вытекает и второе следствие: выборы проходят в рамках путинского консенсуса. То есть в ситуации, когда партии работают в первую очередь со своим электоратом, стараются не сильно выходить за его рамки и не перетягивать избирателей друг у друга», — отметил он.

Саму кампанию специалист охарактеризовал как спокойную и проходящую практически без нарушений. Голосование организовано примерно на 90 тысячах участков, где работают около 380 тысяч наблюдателей. Проблемы, как утверждает Данилин, были зафиксированы лишь на 40 площадках, что он оценивает как крайне небольшую долю от общего числа.

Отдельно эксперт высказался о конкуренции партийных программ. Наиболее проработанным документом он считает народную программу «Единой России», тогда как предложения КПРФ назвал во многом популистскими. Тезисы «Новых людей» Данилин оценил как недостаточно чёткие.

«Поэтому, конечно же, конкуренции программ тоже нет. Нет ни одной политической силы, которая, кроме «Единой России», предлагала бы какую-то программу, которую можно было бы рассматривать как рабочую», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что жители одного из поселений Ненецкого автономного округа проголосовали онлайн через низкоорбитальную спутниковую связь. Передачу данных для дистанционного электронного голосования обеспечивала российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Её спутниковую систему задействовали там, где возможности обычной наземной связи ограничены.