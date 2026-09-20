ИИ и даркнет против ДЭГ: Артамонов раскрыл, как пытаются атаковать систему онлайн-голосования

Для атак на федеральную систему дистанционного электронного голосования используются искусственный интеллект и вычислительные мощности, арендованные в даркнете. Об этом ТАСС сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

По его словам, злоумышленники действуют двумя основными способами: пытаются перегрузить систему большим количеством запросов либо ищут в ней уязвимости. Для атак первого типа задействуются серьёзные вычислительные ресурсы, размещённые в разных странах.

Из-за этого установить не только конкретных организаторов, но зачастую даже государственную принадлежность атакующих невозможно, отметил Артамонов. Попытки воздействия блокируются внешними средствами защиты, а сам программно-технический комплекс ДЭГ имеет более чем трёхкратный запас мощности.

«В нашем случае, конечно, атаки есть, но мощность защитных систем и самого ПТК ДЭГ существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателя они заметно не сказываются», — сказал глава ТИК ДЭГ.

Поиск уязвимостей, который прежде требовал высокой квалификации и длительной подготовки, по словам Артамонова, упростился с распространением искусственного интеллекта. При этом он заверил, что система защиты справляется и с такими попытками.

За второй день голосования сбоев в работе федерального ДЭГ не зафиксировали. В комиссию поступила одна жалоба от наблюдателя и несколько обращений избирателей, после рассмотрения которых дополнительных мер не потребовалось.

Ранее Life.ru сообщал, что явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 80%. К 16:30 мск 19 сентября дистанционно проголосовали более 3,2 млн зарегистрированных участников.