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Опубликовано 20 сентября, 07:31

Выборы проходят штатно: В ОП не выявили массовых нарушений, способных повлиять на голосование

ОП: Грубых массовых нарушений, влияющих на выборы, не зафиксировано

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Грубых массовых нарушений, которые могли бы значительно повлиять на волеизъявление избирателей, на выборах в России не зафиксировано. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.

«В общем количестве избирательных участков мы к текущему моменту грубых нарушений, которые бы могли каким-то образом значительно массово повлиять на волю избирателей, не фиксируем», — сказал он на брифинге в ситуационном центре ОП.

По словам Пескова, несколько поступивших от наблюдателей сигналов находятся на особом контроле. О результатах их проверки в Общественной палате пообещали сообщить после установления всех обстоятельств.

Также фиксируются отдельные технические недочёты. В целом, по оценке Пескова, на абсолютном большинстве избирательных участков голосование проходит конструктивно и в штатном режиме.

Сопредседатель координационного совета ОП добавил, что россияне продолжают участвовать в выборах, несмотря на атаки беспилотников и другие возникающие в ходе голосования сложности.

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Ранее Life.ru сообщал о подтверждённом вбросе бюллетеней на участке в Марий Эл. Вброшенные бюллетени признали недействительными, трёх членов комиссии отстранили от работы, а материалы направили в Следственный комитет и МВД.

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Милена Скрипальщикова
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