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Опубликовано 20 сентября, 07:23

Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 85%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 85% от числа зарегистрированных участников. К 10:00 мск 20 сентября свой выбор онлайн сделали 3 427 420 россиян.

Всего заявления на участие в ДЭГ через федеральную платформу подали более 4 млн человек. Ещё накануне показатель явки составлял около 75% — к полудню 19 сентября дистанционно проголосовали более 3 млн избирателей.

Самая высокая активность утром 20 сентября зафиксирована в Новгородской области — там проголосовали 90% зарегистрированных участников ДЭГ. В Смоленской области и Республике Марий Эл показатель достиг 89%, в Магаданской области и Чувашии — 88%.

Дистанционное электронное голосование проходит с 18 по 20 сентября. Возможность получить электронный бюллетень сохраняется до 20:00 последнего дня выборов.

В России в эти дни выбирают депутатов Госдумы девятого созыва. Всего предстоит распределить 450 мандатов: половину — по партийным спискам, ещё 225 — в одномандатных округах. Одновременно в ряде регионов проходят выборы в законодательные собрания и органы местного самоуправления.

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Никита Никонов
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