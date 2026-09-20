Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 85%

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 85% от числа зарегистрированных участников. К 10:00 мск 20 сентября свой выбор онлайн сделали 3 427 420 россиян.

Всего заявления на участие в ДЭГ через федеральную платформу подали более 4 млн человек. Ещё накануне показатель явки составлял около 75% — к полудню 19 сентября дистанционно проголосовали более 3 млн избирателей.

Самая высокая активность утром 20 сентября зафиксирована в Новгородской области — там проголосовали 90% зарегистрированных участников ДЭГ. В Смоленской области и Республике Марий Эл показатель достиг 89%, в Магаданской области и Чувашии — 88%.

Дистанционное электронное голосование проходит с 18 по 20 сентября. Возможность получить электронный бюллетень сохраняется до 20:00 последнего дня выборов.

В России в эти дни выбирают депутатов Госдумы девятого созыва. Всего предстоит распределить 450 мандатов: половину — по партийным спискам, ещё 225 — в одномандатных округах. Одновременно в ряде регионов проходят выборы в законодательные собрания и органы местного самоуправления.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Московская платформа ДЭГ остаётся под мощной кибератакой. При этом технические специалисты отражают попытки воздействия на систему.